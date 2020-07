Coronavirus, Scaccabarozzi “Non lasciare indietro nessuno sui vaccini” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per i tempi si è sempre parlato di 12-18 mesi dall’inizio della pandemia. Io sono ottimista: ci sono 166 studi avviati, 24 sono già in sperimentazione, 5 nell’ultima fase di ricerca. Siamo ottimisti, non credo che ne arriveranno un centinaio, l’importante è che alla fine ce ne siano 2-3”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, a 24 Mattino su Radio 24, in merito alla ricerca sul vaccino anti-Covid.“Si stanno facendo passi avanti come non si erano mai fatti prima – ha spiegato -. La ricerca ha i suoi tempi, che si possono comprimere ma fino a un certo punto, e i risultati non sono mai certi fin dall’inizio. Noi stiamo facendo il massimo fin da subito. Parlo non solo di Italia ma della ricerca che coinvolge anche l’Italia, sono processi ... Leggi su ildenaro

