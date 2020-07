Antonella Elia al falò furiosa con Pietro: “E’ proprio uno str***o” (Di giovedì 23 luglio 2020) Antonella Elia al falò furiosa con Pietro: “E’ proprio uno str***o”. La showgirl vede un video del fidanzato che la demolisce parlando con una delle tentatrici. Pietro Delle Piane lascia senza parole Antonella Elia che reagisce malissimo. “Dice cose che mi feriscono. Mi offendo sentendolo parlare. E’ offensivo. Estremamente. Lui è fiero di avere un … L'articolo Antonella Elia al falò furiosa con Pietro: “E’ proprio uno str***o” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

xstoesselvoice : RT @negliocchituoi: Io che guardo le reazione di Antonella Elia senza sapere cosa ha combinato il fidanzato: #TemptationIsland https://t.co… - brownwaves22 : RT @EliaGloxinia: Antonella Elia avrà sbagliato tante cose, ma non ci si comporta in questo modo. #TemptationIsland - iosonoillouis : Antonella Elia in questo momento #TemptationIsland - purplehunie : antonella elia mi è sempre stata sui cosiddetti ngl, però mi sta davvero dispiacendo per lei in questo momento ://… - EliaGloxinia : Antonella Elia avrà sbagliato tante cose, ma non ci si comporta in questo modo. #TemptationIsland -