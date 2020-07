Venezia, una raccolta fondi per ricostruire (fedelmente) lo storico teatro San Cassiano: l’idea dell’imprenditore visionario Paul Atkin (Di mercoledì 22 luglio 2020) Correva l’anno 1637, e l’opera lirica, nata appena qualche decennio prima sulla scorta di una necessaria riforma del madrigale cinquecentesco, stava per uscire dai teatri di corte, gli esclusivissimi palcoscenici aperti al solo pubblico nobiliare, per entrare nel primo teatro a pagamento del mondo, il San Cassiano di Venezia. Era l’alba del teatro impresariale, primo esempio di imprenditoria dello spettacolo a cui il San Cassiano aprì i battenti facendo da modello alle centinaia di teatri d’opera che di lì a poco sarebbero sorti su tutto il territorio peninsulare: la sola Venezia entro la fine del XVII secolo ne contava ben 16. Fatto chiudere nel 1807 e poi distruggere nel 1812 per via di due ordinanze napoleoniche, il San Cassiano ... Leggi su ilfattoquotidiano

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 È #TildaSwinton l'attrice Leone d'Oro alla carriera di #Venezia77! 'Sarà per me una vera gioia… - comunevenezia : C'è una nuova foto su #instagram #22luglio2020 - #Buongiorno da #Venezia - Ingresso dell'Arsenale a Castello (dt)… - chedisagio : ?? Giulia Maria Crespi era una donna curiosa. Invitava i giovani nel suo splendido palazzo di corso Venezia per sap… - clikservernet : Venezia, una raccolta fondi per ricostruire (fedelmente) lo storico teatro San Cassiano: l’idea dell’imprenditore v… - Noovyis : (Venezia, una raccolta fondi per ricostruire (fedelmente) lo storico teatro San Cassiano: l’idea dell’imprenditore… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia una Venezia, una raccolta fondi per ricostruire (fedelmente) lo storico teatro San Cassiano: l’idea… Il Fatto Quotidiano Ristoranti, i nuovi pop-up estivi. All’aperto e in vacanza

Dal lago di Como alle spiagge della Sicilia, passando per la Laguna di Venezia e la Liguria: la ristorazione si reinventa in modi creativi per (ri)conquistare i clienti nell'estate più atipica. Scomme ...

Secessionisti veneti, 7 condannati e 8 assolti per la costruzione di un Tanko: stavano fabbricando due cannoncini pronti a sparare

Ventitrè anni dopo la presa del Campanile di San Marco, ancora loro. Una vita dedicata al venetismo, al sogno impossibile di ricostituire la Repubblica Serenissima di Venezia, al progetto (minoritario ...

Dal lago di Como alle spiagge della Sicilia, passando per la Laguna di Venezia e la Liguria: la ristorazione si reinventa in modi creativi per (ri)conquistare i clienti nell'estate più atipica. Scomme ...Ventitrè anni dopo la presa del Campanile di San Marco, ancora loro. Una vita dedicata al venetismo, al sogno impossibile di ricostituire la Repubblica Serenissima di Venezia, al progetto (minoritario ...