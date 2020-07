Spal Roma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il match tra Spal e Roma è valido per la 35esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. La Roma non demorde, sebbene il quarto posto occupato dai ‘cugini’ della Lazio sia distante dieci punti e manchino quattro giornate. Sogna un’incredibile qualificazione in rimonta alla Champions League … L'articolo Spal Roma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21:45 (CEST) ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #SPALRoma - DiMarzio : #ASRoma, #Zaniolo non convocato per la #Spal - OMigueldeCastro : RT @OfficialASRoma: Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida di q… - ta051800 : RT @OfficialASRoma: Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida di q… -