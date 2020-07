Samurai Jack: Battle Through Time ha una data di uscita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel mese di febbraio di quest'anno abbiamo ricevuto l'annuncio sorprendente del nuovo gioco basato sulla serie animata d'azione Samurai Jack, Samurai Jack: Battle Through Time. La serie era una specie di classico di culto quando è stata lanciata nei primi anni 2000 e più recentemente ha ricevuto la stagione finale nel 2017. Ora, tramite IGN, riceviamo l'annuncio ufficiale della data di uscita insieme a un nuovo trailer. Il titolo, che arriverà il mese prossimo, includerà scene e personaggi della stagione finale menzionata. Il gioco assumerà lo stesso stile artistico dello show e vi consentirà di padroneggiare le varie armi che risulteranno familiari ai fan.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Mavis4Vermilion : RT @NintendoHall: Samurai Jack: Battle Through Time, il titolo in arrivo il 21 agosto su Nintendo Switch - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Samurai Jack: Battle Through Time, il titolo in arrivo il 21 agosto su Nintendo Switch - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Samurai Jack: Battle Through Time, il titolo in arrivo il 21 agosto su Nintendo Switch - IndieGameSharer : RT @NintendoHall: Samurai Jack: Battle Through Time, il titolo in arrivo il 21 agosto su Nintendo Switch - NintendoHall : Samurai Jack: Battle Through Time, il titolo in arrivo il 21 agosto su Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Samurai Jack Samurai Jack: Battle Through Time ha una data di uscita Eurogamer.it Samurai Jack Battle Through Time ha una data di uscita, esce a fine agosto

In esclusiva ad IGN, Adult Swim Games e Soleil hanno oggi annunciato la data di uscita del loro action platform Samurai Jack: Battle Through Time, ispirato alle avventure del noto cartone animato. Il ...

ONE PIECE 985 spoiler: il mondo è alle porte di uno sconvolgimento epocale

Wanokuni, quella landa di samurai che per lungo tempo è stata governata da shogun retti e giusti, e ora nelle grinfie di Orochi e Kaido. Ma in ONE PIECE questa condizione potrebbe cambiare data la bat ...

In esclusiva ad IGN, Adult Swim Games e Soleil hanno oggi annunciato la data di uscita del loro action platform Samurai Jack: Battle Through Time, ispirato alle avventure del noto cartone animato. Il ...Wanokuni, quella landa di samurai che per lungo tempo è stata governata da shogun retti e giusti, e ora nelle grinfie di Orochi e Kaido. Ma in ONE PIECE questa condizione potrebbe cambiare data la bat ...