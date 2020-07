Riforma fiscale 2020 per Partite Iva: come cambiano i pagamenti, proposta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Riforma fiscale 2020 per Partite Iva: come cambiano i pagamenti, proposta Con la Riforma fiscale 2020 potrebbero arrivare novità importanti per le Partite Iva. Abituate a un insolito quanto complesso meccanismo di saldo-acconto, che è anche uno dei versamenti più disturbanti in quanto predittivo dell’anno di riferimento prendendo come spunto gli incassi dell’anno precedente. In pratica un lavoratore si ritrova, chissà perché, ad anticipare i soldi delle tasse future, per poi versare il saldo (che potrebbe essere anche a credito) nell’anno successivo. Questo sistema potrebbe cambiare e subire un radicale mutamento ... Leggi su termometropolitico

FMCastaldo : Adesso è fondamentale investire su quei settori a più alto moltiplicatore e guardare al futuro. Parliamo di transiz… - La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai: 'noi avremmo operato un'immediata riforma del sistema fiscale con il pagamento a saldo eli… - aderenzis1 : Ruffini apre il cantiere della riforma fiscale: 'Stop ad acconti e saldi, presto un sistema di liqu… - boia_er : RT @paogrilli5: È ora di mettere mano alla riforma fiscale sgravando i redditi bassi e aumentando aliquote IRPEF a quelli alti, procedure s… - Irishsara1980 : RT @rosariamato: Ruffini apre il cantiere della riforma fiscale: 'Stop ad acconti e saldi, presto un sistema di liqu… -