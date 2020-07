Previsioni meteo metà settimana: bel tempo sul nostro paese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bentornati con l’appuntamento relativo alle Previsioni meteo. Questa volta vi mostriamo quello che accadrà nelle giornate del 22 e 23 luglio in Italia. Il cuore di questa settimana si prospetta stabile su tutto il mediterraneo con bel tempo e cielo sereno su tutto il paese grazie alla presenza dell’anticiclone sopra la nostra penisola. Nel corso della settimana dunque continuerà ad esserci prevalenza di bel tempo da nord a sud. Questo a differenza di quanto avviene nell’Europa centrale dove perturbazioni continuano a scorrere potendo ma solo in parte lambire il nord Italia. Ecco che tempo farà nei giorni 22 e 23 luglio in Italia secondo le ultime Previsioni meteo A differenza del ... Leggi su notizieora

