Nina Moric, la tenera dedica di Fabrizio Corona e Carlos Maria per il suo compleanno (Di mercoledì 22 luglio 2020) La felicità è una cosa meravigliosa, specie se chi la trova l’ha rincorsa per moltissimo tempo. Per questo motivo è bello, anzi, bellissimo vedere la felicità di Nina Moric, che inesorabilmente e con resilienza sta rinascendo. E nel giorno del suo compleanno, questa rinascita è sottolineata da due persone importantissime per lei: l’ex marito Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria. Per chi non lo sapesse, la Moric ha vissuto degli anni piuttosto complessi. Una serie di storie d’amore sbagliate l’hanno resa sempre più fragile e nell’ultimo anno ha fatto molto discutere la sua relazione con Luigi Mario Favoloso. I due all’inizio sembravano davvero affiatati, ma ... Leggi su dilei

zazoomblog : Fabrizio Corona la dolce dedica a Nina Moric per il suo compleanno - #Fabrizio #Corona #dolce #dedica - willycuba65 : #22luglio buon compleanno Nina Moric - frankforu : RT @foisluca84: Oggi è il compleanno di Nina Moric. Compie 44 Anni o 80.000 km. - GioDanni13 : RT @foisluca84: Oggi è il compleanno di Nina Moric. Compie 44 Anni o 80.000 km. - foisluca84 : Oggi è il compleanno di Nina Moric. Compie 44 Anni o 80.000 km. -

Tra le modelle più apprezzate nel mondo è giusto menzionare la croata Nina Moric. Quest’ultima, resa famosa negli anni 90 per la sua bellezza unica e rara, ancora oggi è sulla cresta dell’onda e ...

Per Nina Moric i primi auguri di compleanno arrivano sui social da parte di due delle persone più importanti della sua vita. Allo scoccare della mezzanotte del 22 luglio, Fabrizio Corona e Carlos ...

