METEO, imminente cambiamento. CALDO verrà spazzato via, ma non per molto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il promontorio di alta pressione, che si è insediato da qualche giorno sul Mediterraneo, si sta già avviando a cedere per effetto del pressing del flusso atlantico. Alcune perturbazioni iniziano a scendere di latitudine sotto l’azione di questi flussi instabili, erodendo il bordo settentrionale della struttura anticiclonica. Il cedimento dell’anticiclone si sta già manifestando in corrispondenza dell’Arco Alpino, con primi temporali. Si tratta solo un un assaggio, con l’instabilità che si farà ben più forte da mercoledì sera per l’arrivo di un vero e proprio fronte instabile. Ci saranno così tutte le condizioni per l’espansione dei temporali alla Val Padana, a più riprese. Avremo infatti il transito, fino a venerdì, di una serie d’impulsi instabili che ... Leggi su meteogiornale

F1Newsinfo : Certo che le previsioni meteo funzionano alla grande, saranno 30’ minuti che si parla di pioggia imminente #HungarianGP ???? #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : METEO imminente METEO, imminente cambiamento. CALDO verrà spazzato via, ma non per molto Meteo Giornale Napoletano morto in Colombia, salma verso il rientro in Italia

Il cadavere di Mario Paciolla, il napoletano dipendente dell'Onu morto in circostanze misteriose il 15 luglio in Colombia, è stato portato a Bogotà, da dove sarà trasferito nei prossimi giorni in Ital ...

Meteo: ATTENZIONE, imminenti TRE PASSAGGI TEMPORALESCHI, rischio NUBIFRAGI e GRANDINE

FORTI TEMPORALI IN ARRIVO, RISCHIO NUBIFRAGI E GRANDINE: confermata l'evoluzione meteo per il prosieguo della settimana che sarà caratterizzato dal passaggio di almeno 3 impulsi instabili a cavallo tr ...

Il cadavere di Mario Paciolla, il napoletano dipendente dell'Onu morto in circostanze misteriose il 15 luglio in Colombia, è stato portato a Bogotà, da dove sarà trasferito nei prossimi giorni in Ital ...FORTI TEMPORALI IN ARRIVO, RISCHIO NUBIFRAGI E GRANDINE: confermata l'evoluzione meteo per il prosieguo della settimana che sarà caratterizzato dal passaggio di almeno 3 impulsi instabili a cavallo tr ...