Meloni: «Conte sia chiaro sui rischi del Recovery Fund. Non ci faremo comandare da tedeschi e olandesi» (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Dal presidente Conte ci aspettiamo parole chiare”. In vista dell’intervento di Giuseppe Conte alla Camera, Giorgia Meloni ribadisce che aver riconosciuto che l’Italia è “uscita in piedi” dalla trattativa europea sul Recovery Fund non significa che tutti i problemi sono risolti. E, anzi, la leader di FdI lancia un monito sul fatto che l’unico modo per evitare che quella di oggi si trasformi nell’ennesima passerella inutile di Conte in parlamento è che il presidente del Consiglio faccia chiarezza sui rischi che si corrono in relazione al Recovery Fund. Meloni: “Da Conte ci aspettiamo chiarezza” “Ancora prima del ... Leggi su secoloditalia

AndreaScanzi : #Salvini ci fa sapere cosa mangerà stasera. Daje Matte’! #RecoveryFund #meloni #Conte - AndreaScanzi : “Poteva e doveva andare meglio”. La faccia come il bolsonaro, proprio. Davvero senza pudore questa opposizione. Che… - fattoquotidiano : Recovery fund, all’opposizione Salvini è l’unico ad attaccare l’accordo Ue. Meloni: “Conte si è battuto”. Berluscon… - Zzzz88A : RT @RadioSavana: La vittoria più grande di Conte a Bruxelles? Sono i due tweet della Meloni e le parole di Berlusconi. #RadioSavana - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Conte sia chiaro sui rischi del Recovery Fund. Non ci faremo comandare da tedeschi e olandesi» -