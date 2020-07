Inter spuntata: 0-0 con la Fiorentina, Ora la Juventus vede lo scudetto (Di giovedì 23 luglio 2020) L'Inter frena ancora, la Juve può mettere in ghiaccio lo spumante. La squadra di Conte non va oltre lo 0-0 in casa contro la Fiorentina e scivola al terzo posto in classifica scavalcata dall'Atalanta. Non solo, i nerazzurri offrono a Ronaldo e compagni il primo match point scudetto in quel di Udine. In caso di vittoria contro l'Udinese, infatti, la squadra di Sarri sarebbe matematicamente campione d'Italia con tre giornata di anticipo. Partita non bellissima a San Siro, giocata sotto una pioggia fastidiosa nonostante l'afa estiva. I nerazzurri ci provano in tutti i modi, ma sono anche sfortunati con i pali colpiti da Lukaku e Sanchez. Inutile nel finale l'ingresso si un impalpabile Lautaro. La Fiorentina, già salva, esce ancora a testa alta da San Siro portando a casa un punto ... Leggi su liberoquotidiano

