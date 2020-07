Il successone di Immuni: dopo 41 giorni appena un positivo scoperto grazie all’APP (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’app Immuni ad oggi non è un successone: dall’8 giugno, quando in via sperimentale in quattro regioni si dava il va libera alla App scelta dal governo per scovare chi è entrato a contatto con una persona positiva, soltanto domenica, riferisce oggi La Stampa, un commerciante di Chieti ha scoperto di essere stato contagiato e ha potuto mettere al riparo la sua famiglia: è il primo caso noto, conferma il ministero dell’Innovazione. Ma è solo uno delle migliaia di casi registrati da quando la App è attiva. Spiega il quotidiano: Un flop che ha una spiegazione semplicissima: gli italiani non amano Immuni, come appare evidente dal numero di quanti a oggi l’hanno scaricata. appena 4,2 ... Leggi su nextquotidiano

