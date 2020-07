Family Act, assegno unico per i figli fino a 21 anni, via libera all'unanimità dalla Camera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Approvato all'unanimità. L'assegno unico e universale per i figli a carico, pezzo forte del Family act, riceve il primo ok da un ramo del Parlamento. La Camera lo ha licenziato ieri... Leggi su ilmessaggero

meb : Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva un… - ItaliaViva : 'L'incentivo al lavoro femmiile fa del Family Act uno strumento di investimento sociale e non di sola assistenza. S… - codeghino10 : RT @La7tv: #omnibus Approvato ieri il Family Act, l'assegno unico sino ai 21 anni di un figlio @elenabonetti: 'un bambino è un investimento… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Family Act. Demos e Mcl ringraziano la Camera e scommettono sul Senato - foodetbio : RT @meb: Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva una sua parte sig… -