Da Mina a Raffaella Carrà, tutte vogliono Achille Lauro e lui risponde: “Al suo servizio regina!” (Di mercoledì 22 luglio 2020) A quanto pare Mina vuole una canzone da Vasco Rossi e gradirebbe fare un duetto con Achille Lauro. Sarebbe bastata questa breve richiesta per far rispondere immediatamente il cantautore: “Al suo servizio regina”, la replica puntualissima. Mina vuole fare un duetto con Achille Lauro L’affermazione del figlio della “tigre di Cremona” Massimiliano Pani, ha scatenato... L'articolo Da Mina a Raffaella Carrà, tutte vogliono Achille Lauro e lui risponde: “Al suo servizio regina!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Da Mina a Raffaella Carrà, tutte vogliono Achille Lauro e lui risponde ad Anna Maria Mazzini: 'Al suo servizio regi… - blogtivvu : Da Mina a Raffaella Carrà, tutte vogliono Achille Lauro e lui risponde: “Al suo servizio regina!” - minakoaino__ : RT @LaGio___: A distanza di poche ore abbiamo saputo che Lauro si farà intervistare da Raffaella Carrà e che, se le invia il giusto pezzo,… - francy26996 : RT @LaGio___: A distanza di poche ore abbiamo saputo che Lauro si farà intervistare da Raffaella Carrà e che, se le invia il giusto pezzo,… - EnfantProdige : RT @LaGio___: A distanza di poche ore abbiamo saputo che Lauro si farà intervistare da Raffaella Carrà e che, se le invia il giusto pezzo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Raffaella La mancanza di professionalità mina il campo dei buoni libri ilMetropolitano.it Da Mina a Raffaella Carrà, tutte vogliono Achille Lauro e lui risponde: “Al suo servizio regina!”

A quanto pare Mina vuole una canzone da Vasco Rossi e gradirebbe fare un duetto con Achille Lauro. Sarebbe bastata questa breve richiesta per far rispondere immediatamente il cantautore: “Al suo servi ...

Achille Lauro tra Mina e Raffella Carrà

Mina vuole una canzone scritta da Lauro ... Al suo servizio regina“, ha scritto Achille, che a detta di TvBlog sarà uno dei volti intervistati da Raffaella Carrà nel corso della terza stagione di A ...

A quanto pare Mina vuole una canzone da Vasco Rossi e gradirebbe fare un duetto con Achille Lauro. Sarebbe bastata questa breve richiesta per far rispondere immediatamente il cantautore: “Al suo servi ...Mina vuole una canzone scritta da Lauro ... Al suo servizio regina“, ha scritto Achille, che a detta di TvBlog sarà uno dei volti intervistati da Raffaella Carrà nel corso della terza stagione di A ...