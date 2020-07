Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto spariti: “I corpi in un pozzo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il giallo della scomparsa di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, che fine hanno fatto i badanti spariti: “I loro corpi in un pozzo”. Due giovani badanti campani, Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, sono spariti da Siracusa – dove prestavano assistenza a un anziano. Il giallo della loro scomparsa è datato: il 12 maggio 2014, di … L'articolo Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto spariti: “I corpi in un pozzo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Questa sera mercoledì 22 luglio su Rai3, sempre alla stessa ora andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? il programma condotto da Federica Sciarelli nel corso del quale si affrontano settima ...

Badanti scomparsi a Siracusa: “In un pozzo artesiano i corpi di Alessandro e Luigi”

Uccisi e gettati in un pozzo. È la terribile ipotesi delle famiglie di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto i due cittadini campani scomparsi in Sicilia il 12 maggio 2014 e mai più ritrovati. I loro le ...

