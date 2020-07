Alessandra Severini È un accordo storico quello chiuso dai 27 stati membri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alessandra Severini È un accordo storico quello chiuso dai 27 stati membri della Ue, ma non senza fatica. Ci sono voluti 4 giorni e 4 notti, 90 ore di negoziato per arrivare finalmente ad un'intesa ... Leggi su leggo

È un accordo storico quello chiuso dai 27 stati membri della Ue, ma non senza fatica. Ci sono voluti 4 giorni e 4 notti, 90 ore di negoziato per arrivare finalmente ad un'intesa comune sul Recovery ...Si va verso la chiusura di un accordo al vertice europeo sul Recovery Fund. Un negoziato infinito durato 4 giorni e 3 notti per raggiungere un obiettivo ambizioso: risollevare l'economia europea dalla ...