Ucraina, uomo armato sequestra bus con 20 persone a bordo (Di martedì 21 luglio 2020) Un uomo armato ha sequestrato un autobus e ha preso in ostaggio circa 20 persone a Lutsk, città a 400 chilometri a ovest di Kiev. La polizia Ucraina ha sigillato il centro della città. Gli agenti ... Leggi su tgcom24.mediaset

