Trastevere, boom di violazioni per i locali: assembramenti, carenze igienico sanitarie, lavoratori non in regola (Di martedì 21 luglio 2020) Trastevere, boom di violazioni riscontrate da parte dei Carabinieri.Nel corso dell’ultima settimana è proseguita senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri nell’ambito della Movida dello storico quartiere di Trastevere. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle prescrizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici ovvero presso i locali, anch’essi tenuti a rispettare e a far rispettare le indicazioni contenute nei provvedimenti governativi, della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. 1 di 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Trastevere, boom di violazioni per i locali: assembramenti, carenze igienico sanitarie, lavoratori non in regola -

Ultime Notizie dalla rete : Trastevere boom CORONAVIRUS: LAZIO, BOOM di CONTAGI in 24 ore, la REGIONE avvisa, PRONTI a un nuovo LOCKDOWN iLMeteo.it CORONAVIRUS: LAZIO, BOOM di CONTAGI in 24 ore, la REGIONE avvisa, PRONTI a un nuovo LOCKDOWN

LAZIO, BOOM di CONTAGI in 24 oreContinuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Secondo l’ultimo bollettino se ne contano 17 in 24 ore (totali positivi ad oggi 872), un vero e proprio b ...

LAZIO, BOOM di CONTAGI in 24 oreContinuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Secondo l’ultimo bollettino se ne contano 17 in 24 ore (totali positivi ad oggi 872), un vero e proprio b ...