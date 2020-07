Sky, Ugolini racconta: "Non è stato facile l'inserimento di Politano, ha avuto difficoltà..." (Di martedì 21 luglio 2020) Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Non è stato facile l'inserimento di Politano al Napoli, ha faticato un po' ad entrare nei meccanismi di Gattuso. Leggi su tuttonapoli

lara_ugolini : RT @ritadallachiesa: Roma, travestiti come in Arancia Meccanica sputano su citofoni e maniglie a Trastevere | Sky TG24 - apetrazzuolo : SKY – Ugolini: 'Lozano è una soluzione spendibile per l’attacco nel ruolo di punta centrale, questa situazione apri… - napolista : Ugolini: “#Gattuso cerca la migliore formazione possibile per il #Napoli” A Sky: “Il ritorno del tridente ufficial… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY, Ugolini: ”Lobotka sarà il regista contro l’Udinese. Dubbio Elmas-Z… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Sondaggi da parte di altri club per Osimhen, il Napoli ha sempre avuto un piano B, piace Azmoun' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Ugolini Sky, Ugolini racconta: "Non è stato facile l'inserimento di Politano, ha avuto difficoltà..." Tutto Napoli Sky, Ugolini racconta: "Non è stato facile l'inserimento di Politano, ha avuto difficoltà..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Non è stato facile l'inserimento di Politano al Napoli, ha faticato un po' ad entrare nei meccanismi di Gattuso. Ha caratteristiche ...

Diretta Napoli-Udinese ore 19.30 in TV su Sky: ultime notizie e dove vederla in streaming

Napoli-Udinese si affrontano nella domenica della 34a giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 19.30 allo stadio San Paolo di Napoli. Match trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go. Il ...

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Non è stato facile l'inserimento di Politano al Napoli, ha faticato un po' ad entrare nei meccanismi di Gattuso. Ha caratteristiche ...Napoli-Udinese si affrontano nella domenica della 34a giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 19.30 allo stadio San Paolo di Napoli. Match trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go. Il ...