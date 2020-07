Sassuolo-Milan, Bennacer ammonito: era diffidato, salta l’Atalanta (Di martedì 21 luglio 2020) Pessime notizie per Stefano Pioli, che in vista della prossima delicata gara contro l’Atalanta valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020, dovrà fare a meno di Ismail Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan era infatti diffidato e, a causa di un intervento falloso ai danni di Locatelli al 61′ nel match del Mapei Stadium contro il Sassuolo, ha ricevuto il cartellino giallo dall’arbitro Pairetto. Tegola pesante per i rossoneri, che non potranno fare affidamento neppure su Theo Hernandez, anche lui ammonito e, in quanto diffidato, squalificato. Leggi su sportface

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Bennacer ammonito: era diffidato, salta l’#Atalanta - acmilanisback1 : RT @AntoVitiello: Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... -