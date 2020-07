Queste tre bambine fotografate con un ventre molto gonfio non sono incinte (Di martedì 21 luglio 2020) Il 20 luglio 2020 su Facebook sono state pubblicate tre fotografie che mostrano delle bambine con un ventre molto gonfio. Le foto sono accompagnate da un commento in cui si sostiene che si tratterebbe di bambine date in spose, stuprate e con una gravidanza in corso. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Le tre foto, infatti, non mostrano delle bambine incinte. Andiamo con ordine. La prima foto – quella in cui viene immortalato un uomo che indossa una camicia bianca indicare con il gesto di una mano la pancia gonfia di una bambina in abito chiaro – è stata scattata il 27 maggio 2003 in Afghanistan e mostra il dottor Cheysson mentre visita una bambina. Il secondo scatto – quello ... Leggi su facta.news

TNannicini : Sembra una piccola cosa, ma queste tre firme entrano di diritto nella storia della nostra giovane Repubblica ???? - teddybeatlesday : MI SPIEGATE CHE CAZZO DI PROBLEMI AVETE? MA BILLIE, MIKE E TRE SAREBBERO FIERI DI NOI SE DASSIMO DUE BEI CALCI IN C… - ilfoglio_it : 'Gli europeisti, i riformisti, chi non insegue posizioni sciamaniche: tutte queste persone dovrebbero rendersi cont… - ChiaraBonvini : @Larsenalea @AndreaScanzi mi speghi cosa vogliono dire queste tre ?????? perchè l'unica cosa che ho capito ...è che leggo un coglione - maccario_marta : RT @Itsangy12: Apprezziamo queste tre meraviglie vi prego #DAYDREAMER #ERKENCIKUSITALIA -

Ultime Notizie dalla rete : Queste tre SIM: queste schede TIM, Wind, Tre e Vodafone sono come oro TecnoAndroid È una doppia festa per Sarri: conferma e ipoteca scudetto

A Cristiano Ronaldo vengono i tre minuti e la Juventus fa tre passi verso il nono scudetto di fila. Una doppietta del portoghese e un finale da paura fanno volare la capolista a più otto sulle insegui ...

Il progetto. Con BookCity "Milano racconta Milano"

L’iniziativa è articolata in tre direttrici: le Vie Narranti ... in seguito letti e registrati dai partecipanti stessi. Su queste voci di cittadini e cittadine coinvolti nel progetto, il videomaker ...

A Cristiano Ronaldo vengono i tre minuti e la Juventus fa tre passi verso il nono scudetto di fila. Una doppietta del portoghese e un finale da paura fanno volare la capolista a più otto sulle insegui ...L’iniziativa è articolata in tre direttrici: le Vie Narranti ... in seguito letti e registrati dai partecipanti stessi. Su queste voci di cittadini e cittadine coinvolti nel progetto, il videomaker ...