Pensione: contributi Inps con stralcio fanno perdere il diritto (Di martedì 21 luglio 2020) Pensione e contributi Inps nella confusione totale, con l’operazione di stralcio delle cartelle esattoriali sono subentrate non pochi problemi per coloro che si apprestano al pensionamento. C’è chi si è trovato a perdere anche il diritto acquisito della Pensione. La sorpresa, non piacevole di molti contribuenti, riguarda due fattori, in uno con lo stralcio hanno eliminati i debiti con l’Inps e con il fisco, ma nel secondo, hanno eliminato anche la possibilità di poter accedere ai contributi di quel periodo. C’è anche a chi la Pensione è stata riconosciuta e poi per lo stralcio negata e con la richiesta di restituire le somme ... Leggi su notizieora

PicchioRocca : RT @grignod: @gps72 65 e 1/2 e contributi per circa 39 anni è privilegio? (39 anni di lavoro precario altrimenti sarebbero di più) Quota 10… - PicchioRocca : @gps72 E' un furto mandare in pensione le persone dopo 40 anni di lavoro e contributi? - PicchioRocca : @riotta E' un privilegio andare in pensione dopo 40 anni di contributi? Cosa c'è di antieuropeo nell'aver pagato 40 anni di contributi? - NotizieOra : #Pensione: #Contributi Inps con stralcio fanno perdere il diritto - PicchioRocca : @udogumpel @repubblica Ah quindi per lei andare in pensione dopo 40 anni di contributi è un privilegio? Tiferò per… -