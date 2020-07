Ghost of Tsushima, il destino di un samurai…spezzato (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo ben 6 lunghi anni, Ghost of Tsushima arriva tra noi. 'Un vero salto nel buio', come definito dalla stessa Sucker Punch, che dopo la saga di Infamous ha deciso di lanciarsi in uno sviluppo ... Leggi su corrieredellosport

SafariGamesITA : Ecco la nostra #recensione di #GhostOfTsushima, l'ultimo titolo targato Sucker Punch Productions! - infoitscienza : Ghost of Tsushima batte Paper Mario nella classifica UK, vendite superiori a Days Gone - Iankoga : Questa è proprio una serata strana, non pensavo mi sarei messo a vedere shashagrey che gioca a ghost of tsushima su twitch - MitsukinoKaze : È la seconda volta che leggo 'Ho visto/carezzato una volpe!' e mi triggero Poi capisco che si parla di Ghost of Tsushima - svkiro : vabbè io che appena potrò editerò questo mondo e quell’altro di screen fatti su ghost of tsushima -