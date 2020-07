Gemma Galgani | Nicola Vivarelli disperato: “Mi manca, non so dov’è” (Di martedì 21 luglio 2020) Gemma Galgani, dopo l’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, è sparita senza alcun motivo dalla vita di Nicola Vivarelli, il suo giovane corteggiatore conosciuto durante il format ai tempi del coronavirus. Lo sfogo di lui non lascia dubbi: è finita. Gemma Galgani aveva iniziato una conoscenza con il … L'articolo Gemma Galgani Nicola Vivarelli disperato: “Mi manca, non so dov’è” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fainformazione : Gemma Galgani avrebbe lasciato Nicola Vivarelli sparendo nel nulla: 'Mi chiedo dov'è' - Spettegoland Che fine ha f… - fainfocultura : Gemma Galgani avrebbe lasciato Nicola Vivarelli sparendo nel nulla: 'Mi chiedo dov'è' - Spettegoland Che fine ha f… - LadyNews_ : #RoccoFredella sulla storia tra #GemmaGalgani e #Sirius: 'Invidio #NicolaVivarelli' - Notiziedi_it : È crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Sirius svela come vanno le cose con la dama - zazoomblog : U&D Gemma Galgani ha lasciato Nicola: la conferma di Sirius - #U&D #Gemma #Galgani #lasciato -