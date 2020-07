Fronte sempre più caldo in Libia: il parlamento egiziano autorizza l’invio di truppe a supporto di Haftar (Di martedì 21 luglio 2020) Un altro attore si aggiunge al conflitto libico. Il parlamento egiziano ha dato il via libera – su richiesta del presidente Abedl Fattah al-Sisi – all’invio di truppe in Libia. Da tempo il presidente egiziano minacciava un intervento in Libia per arginare le perdite di Khalifa Haftar, alleato del Cairo nel conflitto libico, e respingere la presenza turca nel Paese a supporto del rivale Fayez al-Sarraj. Al-Sisi sembra intenzionato a riprendere Sirte, ora in mano al Governo di unità nazionale guidato da Sarraj e riconosciuto – oltre che dall’Onu e dall’Italia – anche da Ankara. Il via libera del parlamento ad al-Sisi arriva a pochi giorni dall’incontro tra il presidente ... Leggi su open.online

GiovanniToti : Grazie per lo straordinario lavoro che state facendo anche in questa situazione vergognosa: voi ci siete sempre per… - FSolibello : Il fronte del Ghiacciaio Belvedere #MonteRosa visto dal mio piccolo drone. Sempre più basso, anno dopo anno, a vist… - sorrisobot : RT @NowICanTastedxx: #ThankYouNialler Per essere la persona che riesce a strapparmi un sorriso solo con una foto; Per averci insegnato a n… - NowICanTastedxx : #ThankYouNialler Per essere la persona che riesce a strapparmi un sorriso solo con una foto; Per averci insegnato… - 6harvest_ny : RT @salvatore1953: Perchè il comunismo attrae ancora milioni di persone? E' il mito, mai distrutto di evitare di guadagnarsi il pane con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fronte sempre Caretta caretta nidifica di fronte a dove affondò Concordia - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Calciomercato Juventus, Paratici ‘sfrutta’ due agenti | Assalto decisivo!

La Juventus è ad un passo dalla conquista dell’ennesimo Scudetto della storia. I bianconeri, guidati da Maurizio Sarri, potrebbero festeggiare il successo già a partire dalla prossima giornata di camp ...

Sindaci contro il 5G, il DL Semplificazioni rende carta straccia le ordinanze

Nel periodo più duro della pandemia di COVID-19, il tema dell'installazione delle reti 5G ha assunto connotati grotteschi, sollevando il più delle volte paure infondate, come il fatto che il Coronavir ...

La Juventus è ad un passo dalla conquista dell’ennesimo Scudetto della storia. I bianconeri, guidati da Maurizio Sarri, potrebbero festeggiare il successo già a partire dalla prossima giornata di camp ...Nel periodo più duro della pandemia di COVID-19, il tema dell'installazione delle reti 5G ha assunto connotati grotteschi, sollevando il più delle volte paure infondate, come il fatto che il Coronavir ...