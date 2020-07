FIFA 21, il reveal del gioco in un trailer programmato per giovedì (Di martedì 21 luglio 2020) EA Sports ha programmato un reveal trailer dedicato a FIFA 21 sul proprio canale YouTube, con l'anteprima che sarà disponibile giovedì 23 luglio alle 17:00 orario italiano. La programmazione di questo trailer è accompagnata dall'introduzione di speciali hashtag FIFA 21 su Twitter, che presentano il nuovo logo del gioco.È interessante notare che il trailer di FIFA 21 debutterà su YouTube nel pomeriggio proprio in concomitanza con l'evento Xbox Games Showcase. Probabilmente è proprio durante il pre-show di Microsoft EA Sports deciderà di svelare il suo prossimo titolo calcistico. Ad ogni modo dovremo aspettare giovedì per sapere se si tratta semplicemente di una ... Leggi su eurogamer

A poco tempo di distanza dall’annuncio durante l’EA Play Live 2020, Electronic Arts ha annunciato questo pomeriggio che tornerà a parlare molto presto di FIFA 21, e lo farà con un trailer. Il filmato ...

Dopo essersi premurati di lanciare su Steam Star Wars The Old Repblic, i vertici di Electronic Arts fissano per giovedì 23 luglio la data di pubblicazione del Reveal Trailer di FIFA 21, il nuovo ...

