Fico incontra il comitato Ilaria Alpi: “Avanti con desecretazione atti, l’Italia non può arrendersi di fronte a omicidio che nasconde orribili segreti” (Di martedì 21 luglio 2020) “La Camera è impegnata da anni nella desecretazione degli atti. Tutto quello che è nelle mie possibilità l’ho già fatto e continuerò a farlo. Per la prima volta nella storia della Repubblica abbiamo un portale delle commissioni di inchiesta dove stiamo riversando e digitalizzando tutti gli atti, in modo che ci sia una ricostruzione chiara. Da poco anche il Senato, insieme alla presidente Casellati e all’ufficio di presidenza, ha desecretato tutti gli atti delle commissioni di inchiesta fino al 2001, quindi il Parlamento sta procedendo. Rispetto alla commissione di inchiesta su Ilaria Alpi e Miran Hrovatin noi non ci possiamo fermare, l’Italia non si può arrendere a un brutale omicidio che racchiude dietro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Fico incontra Il presidente Fico incontra i familiari Il Resto del Carlino Caso Alpi, Fico: avanti con desecretazioni, non ci arrendiamo

Roma, 21 lug. (askanews) -Per la ricerca della verità sulll'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, "non ci possiamo fermare, il Paese non si deve fermare, l'Italia non si può arrendere a un brutal ...

