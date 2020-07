Echo Spot, sveglia smart con Alexa in offerta su Amazon con sconto del 31% (Di martedì 21 luglio 2020) Echo Spot è qualcosa di più di una semplice sveglia smart: è un dispositivo con l’assistente digitale Amazon Alexa integrato e un display a colori per visualizzare contenuti di vario tipo, dalle notizie al meteo. Spot inoltre può gestire tutti gli altri dispositivi smart presenti in casa e consente anche di effettuare videochiamate o riprodurre musica. Su Amazon è in offerta con sconto del 31%, che fa risparmiare 40 euro sul prezzo originale, che scende così da 129,99 a 89,99 euro. Il dispositivo è compatto (104 x 97 x 91 mm) e leggero (412 grammi) ed è dotato di un design sobrio – sostanzialmente una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Echo Show (2ª generazione) – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa – Nero: 199,99 Euro (229,99 Euro); Amazon Echo: Chiama o invia messaggi a chiunque possieda un dispositivo Echo o l'App Alexa ...

Dopo l'offerta bomba su Echo Plus con lampadina Philips Hue, torniamo a parlare delle promozioni proposte da Amazon sui propri smart speaker. Quest'oggi è la volta di Echo Spot, il modello con display ...

Echo Show (2ª generazione) – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa – Nero: 199,99 Euro (229,99 Euro); Amazon Echo: Chiama o invia messaggi a chiunque possieda un dispositivo Echo o l'App Alexa ...
Dopo l'offerta bomba su Echo Plus con lampadina Philips Hue, torniamo a parlare delle promozioni proposte da Amazon sui propri smart speaker. Quest'oggi è la volta di Echo Spot, il modello con display ...