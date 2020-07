Dolore e incredulità a Villasimius per la morte di Edoardo: “Tragica fatalità, da anni c’è il bus navetta” (Di martedì 21 luglio 2020) Dolore e incredulità a Villasimius per la morte di Edoardo. Il 21enne cagliaritano travolto e ucciso da un’auto mentre stava rientrando a casa a piedi. Il titolare dello Sciabecco, Simone Murgioni: “Una tragedia, cerchiamo di fare di tutto per la sicurezza dei nostri giovani. Da anni è attivo il servizio bus, prendiamo e riportiamo a casa i ragazzi che vengono a ballare”. Vi è ancora tanto Dolore, incredulità e infinita tristezza per la tragica scomparsa del giovane Edoardo Visconti, 21 anni di Cagliari, investito ieri verso le 5 del mattino mentre rientrava a piedi dalla discoteca lungo la provinciale 17 a Villasimius. In attesa di conoscere come effettivamente si è svolta la ... Leggi su limemagazine.eu

