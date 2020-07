DOC nelle tue mani, quando ricomincia su Rai 1? Riprese finite, ora c’è la data (Di martedì 21 luglio 2020) Buone notizie! Sono terminate le Riprese della seconda parte di stagione di Doc – nelle tue mani, l’emozionante medical drama targato Lux Vide con protagonista Luca Argentero che nella scorsa primavera ha sbancato gli ascolti, diventando il miglior esordio per una fiction degli ultimi tredici anni.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020Ad annunciarlo ai fan è stato lo stesso protagonista attraverso il profilo Instagram ufficiale, nel quale è apparso particolarmente entusiasta e felice: Missione compiuta! Abbiamo finito di girare le nuove puntate… le vedrete in autunno… sono pazzesche… come la squadra che le ha realizzate! Le Riprese della serie dei record erano state interrotte bruscamente lo scorso marzo (a causa dell’emergenza sanitaria ... Leggi su tvsoap

