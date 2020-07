Cecilia Rodriguez in bikini incanta le isole Eolie: «Che fisico pazzesco!» (Di martedì 21 luglio 2020) Anche per la sorellina di Belen, Cecilia Rodriguez, è ufficialmente iniziata l’estate 2020. L’influencer e ex volto noto del Grande Fratello Vip ha deciso di esplorare l’Italia e così è partita per l’Isola di Salina, appartenente all’arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Naturalmente a farle compagnia in questa avventura c’è anche il suo fidanzato Ignazio Moser. Poche ore fa la showgirl ha deciso di condividere su Instagram con i suoi followers la sua gita in barca. L’affascinante Cecilia Rodriguez in bikini è paradisiaca. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche –> Cecilia ... Leggi su urbanpost

blogtivvu : Ignazio Moser contro ex gieffina: “Parla di noi per avere personalità?” - maryguardacose : RT @impasticcata: Chiedete tutti scusa a Cecilia Rodriguez in ginocchio - MeanGorgeous : RT @impasticcata: Chiedete tutti scusa a Cecilia Rodriguez in ginocchio - AndrEurovision : RT @impasticcata: Chiedete tutti scusa a Cecilia Rodriguez in ginocchio - impasticcata : Chiedete tutti scusa a Cecilia Rodriguez in ginocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, compleanno con Cecilia Rodriguez e nuovo progetto Virgilio Sport Stefano De Martino e Veronica Cozzani, mamma di Belen

Made in Sud chiude in bellezza. Anche in quanto a colpi di scena. Battute a gogo ieri sul palco di Napoli a proposito della vita privata del conduttore Stefano De Martino, in queste settimane al centr ...

Ignazio Moser criticato da Barbara Alberti: “Non accetta l’ironia”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati criticati da Barbara Alberti durante la diretta di ieri di Ogni Mattina. L’ex sportivo, sul profilo Instagram di Jeremias Rodriguez, ha replicato alle accu ...

Made in Sud chiude in bellezza. Anche in quanto a colpi di scena. Battute a gogo ieri sul palco di Napoli a proposito della vita privata del conduttore Stefano De Martino, in queste settimane al centr ...Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati criticati da Barbara Alberti durante la diretta di ieri di Ogni Mattina. L’ex sportivo, sul profilo Instagram di Jeremias Rodriguez, ha replicato alle accu ...