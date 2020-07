Trieste, trova la ex con un altro: 29enne precipita dal sesto piano e muore (Di lunedì 20 luglio 2020) Un ragazzo di 29 anni è morto a Trieste, dopo essere precipitato giù dal balcone di un appartamento in cui abitano la ex fidanzata e la figlia di tre anni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo è caduto dal sesto piano, da un’altezza di circa 20 metri, ed è morto sul colpo. Secondo un testimone il ragazzo si sarebbe “buttato giù”, ma la Procura indaga e ha disposto l’autopsia. Il giovane lavorava come gruista in Ferriera e giocava a calcio nei tornei amatoriali. Pochi istanti prima del dramma, stando ai racconti documentati dai quotidiani locali, il ragazzo aveva trovato la ex fidanzata in compagnia di un altro uomo, da lì sarebbe nata una lite e poi la tragedia. Tutto sarebbe accaduto rapidamente: il ... Leggi su tpi

