Torre del Greco, maxi sequestro a una società di ristorazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – In data 10 luglio 2020 militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 378 mila euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti degli amministratori di una società di Torre del Greco (NA) operante nel settore della ristorazione e delle attività turistico–ricettive, resisi responsabili del reato fiscale di omessa dichiarazione dei redditi e, quindi, dell'indebito conseguimento di profitti illeciti derivanti dal mancato versamento delle imposte dovute

Torre del Greco, imprenditori del settore turistico nei guai: arriva il sequestro

Assunzione di lavoratori in nero, gestione societaria non trasparente, omessa dichiarazione dei redditi: dopo le indagini su queste ipotesi di reato, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di ...

