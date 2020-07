Scomparso il capodoglio intrappolato nelle Eolie, l’appello dell’Oipa: “Se l’avvistate chiamate subito la Guardia Costiera locale” (Di lunedì 20 luglio 2020) Non si trova più la femmina di capodoglio rimasta impigliata nelle reti abbandonate a largo di Salina. Ne dà notizia Carmelo Isgrò, il biologo marino che lavorato fino a ieri per la sua liberazione insieme a una squadra formata dalla Guardia Costiera e dai sommozzatori della Capitaneria di Porto di Napoli. «In meno di un mese due capodogli sono rimasti intrappolati in reti abbandonate nell’arcipelago delle Eolie. Il primo è stato liberato e ora Furia, una femmina di oltre 10 metri, è scomparsa con la coda ancora imprigionata nella rete da pesca illegale usata per catturare tonni e pescispada. E’ ora che il Governo e il Parlamento ripensino la politica della pesca regolamentando seriamente queste trappole. Le ‘reti fantasma’ e altre ... Leggi su meteoweb.eu

«In meno di un mese due capodogli sono rimasti intrappolati in reti abbandonate nell’arcipelago delle Eolie. Il primo è stato liberato e ora Furia, una femmina di oltre 10 metri, è scomparsa con la ...

In ogni caso, nonostante la scomparsa di ieri sera, già dalle prime ore del mattino ... cosi come di altri volontari e studiosi che sperano di riuscire a ritrovare presto il capodoglio cosi che possa ...

«In meno di un mese due capodogli sono rimasti intrappolati in reti abbandonate nell'arcipelago delle Eolie. Il primo è stato liberato e ora Furia, una femmina di oltre 10 metri, è scomparsa con la ...