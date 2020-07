Ranieri-Sampdoria: dal baratro alla conquista della salvezza (Di lunedì 20 luglio 2020) 15 punti nelle ultime sei partite. Il ruolino di marcia della Sampdoria di Claudio Ranieri è decisamente impressionante. alla ripresa del campionato post lockdown, i doriani hanno vinto e convinto, portando a casa punti preziosi e fondamentali per la lotta alla salvezza. La Sampdoria è riuscita a battere Lecce, Spal, Udinese, Cagliari e Parma mentre si è dovuta arrendere con Inter, Roma, Atalanta e Bologna. Il tecnico di Testaccio é riuscito a tamponare i problemi difensivi, a registrare la squadra con maggiore equilibrio e a fornire un’identitá chiara e precisa al gruppo. L’infortunio di Quagliarella alla ripresa della Serie A poteva complicare i piani dell’ex allenatore di ... Leggi su alfredopedulla

