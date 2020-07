Paolo Borsellino, il ricordo di Salvo Sottile: “Una delle dirette più difficili della mia vita” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Una delle dirette più difficili della mia vita”. Così il giornalista Salvo Sottile ricorda, nel giorno dell’anniversario della strage di via d’Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino con cinque agenti della sua scorta, quei momenti drammatici in cui si trovò a dare gli aggiornamenti in diretta durante il Tg5. Era il 19 luglio del 1992 e lui era in collegamento da Palermo. In studio c’era Enrico Mentana: la bomba era esplosa da pochi minuti e lui era giunto sul posto assieme ai soccorritori, trovandosi così a dare la notizia peggiore: “La conferma è avvenuta, il cadavere che c’è davanti alla portineria è proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano

MetaErmal : Qualche anno fa passai in via D’amelio. Ebbi i brividi. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono fari luminosi di q… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 28° anniversario dell'uccisione del Giudice Paolo #Borsellino : - RaiNews : Il #19luglio di 28 anni fa, nella strage di #ViaDAmelio a #Palermo, morivano il giudice Paolo Borsellino e cinque… - robertofrezzat1 : Borsellino, Meloni: Paolo vive (video) - _DonTellMe : RT @LaGrevia: Qualche settimana prima del 19 luglio 1992 Paolo Borsellino chiese che venissero rimosse le auto in sosta davanti casa di sua… -