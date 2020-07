M5S, guerra a Giugliano: Ciarambino in pressing per certificazione lista (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – E’ scontro aperto nel M5s sulle amministrative nel Comune di Giugliano. Ad oggi non si ancora se la lista dei grillini sarà approvata dai vertici o meno. Colpa di uno scontro tra gli attivisti locali, capitanati da Salvatore Pezzella che vorrebbero schierare un suo fedelissimo, Pasquale Mallardo. Dall’altra parte, i due parlamentari Salvatore Micillo e Mariolina Castellone che chiedono un altro profilo. Lo stallo sta ritardando la certificazione della lista. Nel frattempo, nella polemica si è infilata Valeria Ciarambino che sta pressando per l’ok all’approvazione, in accordo con Pezzella. La candidata alla presidenza della Regione Campania dei Cinque stelle vorrebbe recuperare ... Leggi su anteprima24

ilfoglio_it : Sottosegretario ombra (nel senso che sta nell'ombra), ha fatto dell'invisibilità il suo segreto per sopravvivere al… - ItalyWatchNews : RT @TgLa7: Di Stefano (M5s) su Napolitano: E' indecente pronunciare parole simili di finta pacificazione quando non c'è guerra in atto tra… - vasgiu1 : @NicolaPorro @Capezzone Il PD ED IL M5S SONO DEGLI ATEI E DEI PAGANI CHE FACENDO ENTRARE IN ITALIA GLI ANIMALI AFRI… - Marco82079733 : #facciamorete #Conte #Salvini #M5S Positività del COVID Non si parla più di guerra libica di Israele e Palestina… - stevalin1 : @fdragoni L'euro è l'arma e la Germania è il soldato. È una guerra unilaterale contro di noi e conte vuole chiedere… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S guerra M5S, Grillo e Conte: alleanza con il Pd in Liguria e Puglia. L'obiettivo è isolare Di... Secolo d'Italia Tasse, niente proroga oltre il 20 luglio. Cosa si deve versare entro fine mese

Arriva il no del Mef. Niente proroga oltre il 20 luglio dei versamenti delle imposte per imprese e partite Iva. Con un rinvio si rischierebbe un "grande ingorgo fiscale" a settembre, spiega il vicemin ...

La partita pugliese tra premier e ministro

Fu il secondo a lanciare il primo e ora il primo, non più secondo a nessuno, prova a blindare se stesso confermando l’alleanza Pd-M5S in una Regione ... È una sorta di guerra fredda che si trascina da ...

Arriva il no del Mef. Niente proroga oltre il 20 luglio dei versamenti delle imposte per imprese e partite Iva. Con un rinvio si rischierebbe un "grande ingorgo fiscale" a settembre, spiega il vicemin ...Fu il secondo a lanciare il primo e ora il primo, non più secondo a nessuno, prova a blindare se stesso confermando l’alleanza Pd-M5S in una Regione ... È una sorta di guerra fredda che si trascina da ...