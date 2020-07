I sogni di Donnarumma: “Voglio diventare il migliore al mondo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra i più giovani della Serie A nel suo ruolo ma allo stesso tra i più esperti. Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale italiana, si racconta in una lunga ed interessante intervista ai microfoni di Sky Sport. Dalla stagione in rossonero ai sogni nel cassetto con la maglia azzurra e non solo...Donnarumma: "Voglio diventare il migliore al mondo"caption id="attachment 473981" align="alignnone" width="594" Donnarumma (getty images)/caption"Il sogno nel cassetto è diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili. La Coppa del Mondo è il sogno di tutti, quindi quello è il primo sogno", ha detto senza indugi Donnarumma che poi sul gruppo Nazionale ha aggiunto: "Stiamo molto bene insieme, ... Leggi su itasportpress

