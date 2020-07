Gasperini: «Giocheremo in preparazione del Psg e per concludere bene il campionato» (Di lunedì 20 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro il Bologna: queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro il Bologna: queste le parole del tecnico dell’Atalanta. CHAMPIONS – «Siamo felici e orgogliosi di esserci qualificati in Champions, anche perchè arriva con 4 giornate d’anticipo. Negli altri anni è stato più battagliato, siamo cresciuti nel tempo e ci siamo confermati ad alti livelli in Italia. Non è un risultato arrivato casualmente e quindi la soddisfazione è maggiore». NUOVI RECORD – «In una stagione così ci siamo portati dietro tanti record di questa società e alcuni importanti di questo campionato come il numero dei gol. Cercheremo di fare il massimo, ... Leggi su calcionews24

la_patrizia_ : I rigori? Così non li darei mai. Ma noi ne abbiamo subiti 1000 così quest’anno. Gasperini fa bene ad arrabiarsi, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Giocheremo Gasperini: «Giocheremo in preparazione del Psg e per concludere bene il campionato» Calcio News 24 Juve-Lazio…è sempre un big-match

Anche il prossimo anno giocheremo tante partite ravvicinate e stiamo discutendo di questo con molta tranquillità, con l’obiettivo di fare meglio. E’ normale che, giocando ogni 2-3 giorni, sempre con ...

Gasperini: "Psg? Giocheremo senza pensieri"

Il tecnico nerazzurro sulla sfida contro i parigini in Champions League.

Anche il prossimo anno giocheremo tante partite ravvicinate e stiamo discutendo di questo con molta tranquillità, con l’obiettivo di fare meglio. E’ normale che, giocando ogni 2-3 giorni, sempre con ...Il tecnico nerazzurro sulla sfida contro i parigini in Champions League.