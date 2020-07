Vinci Casa 19 luglio 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di domenica 19 luglio 2020) Vinci Casa venerdì 19 luglio 2020. L’estrazione di domenica 19/07/2020 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri estratti oggi: Se non visualizzi i numeri ... Leggi su italiasera

lillo_vinci : RT @ValerioMalvezzi: Mi spiegate perché si possono per ragioni di salute chiudere gli italiani in casa per mesi e bloccare le nostre aziend… - Lucavecchio9 : @Vatenerazzurro1 Quindi ora se non vinci in casa con il Bologna è perché loro hanno fatto la partita della vita (no… - sigma_tao : la dicina commedia insegna ma i fusilli fatti in casa dove nascono ricette circa=de fusilli=de iesu ombrelloni=ali… - italiaserait : Vinci Casa sabato 18 luglio 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - lucadif79 : @_RoteFuchs Tagliare?????? Sarebbe come strappare un quadro di Leonardo da vinci per fare spazio in casa -