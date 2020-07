Roma, Fonseca: “Persi due punti, l’Inter non ha creato palle gol” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il pareggio dell'Olimpico non fa felice sicuramente la Roma che non si avvicina il quarto posto e che ora deve guardarsi bene le spalle. Milan e Napoli sono distanti solo due punti dai giallorossi. Nel post gara il commento di Paulo Fonseca.LE PAROLE DI Fonsecacaption id="attachment 985885" align="alignnone" width="300" Fonseca (getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Abbiamo perso due punti e abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato palle gol, ne ha segnati due su situazioni ferme. Ma questo è il calcio, sono soddisfatto della prestazione della squadra ma non del risultato. Modulo? Con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres ad esempio hanno più libertà per ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : #Roma, #Fonseca verso l'#Inter: 'Arrivare quarti sarà difficile. #Zaniolo? 'Nessun problema'. #SportMediaset - FranceskoASR : RT @MatteoSciarra: Fonseca dopo milan roma non ha mai detto che il milan aveva avuto due giorni in più di riposo. Personaggio ridicolo - Pall_Gonfiato : #Roma: il commento di #Fonseca dopo il 2-2 contro l'#Inter - _CalcioItaliano : Al tavolino di Caressa stasera grandi lodi al tecnico Fonseca. Nel post-partita di Napoli-Roma, quindi parliamo di… - Maggico7 : Nel frattempo enormi complimenti alla Roma, come allenatore e giocatori. Sicuramente non priorità e dirigenti. Non… -