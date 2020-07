Polonia – Ambasciatore Usa, esagerate le critiche Ue a Varsavia su valori democratici (Di domenica 19 luglio 2020) “Penso che molti degli attacchi alla Polonia – da parte dell’Unione europea – sui suoi valori democratici siano esagerati”, ha dichiarato l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia, Georgette Mosbacher, in un’intervista a Reuters. “Varsavia ha dovuto inoltre affrontare tagli ai fondi del bilancio comunitario per implementare le sue riforme della Giustizia”. Il PiS – Partito polacco di Legalità e Giustizia, oggi al … Leggi su periodicodaily

