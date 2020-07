Lotta salvezza, il Genoa batte il Lecce ma nulla è ancora deciso: il calendario a confronto (Di domenica 19 luglio 2020) Si infiamma la Lotta per evitare la retrocessione e arrivano le prime indicazioni e anche un verdetto. La Spal saluta e proverà a costruire una squadra all’altezza per ritrovare la promozione, mentre il Brescia, vincendo lo scontro diretto, si regala una piccola fiammella di speranza. Ma il piatto forte della trentaquattresima giornata lo ha offerto Genoa-Lecce, un vero e proprio spareggio salvezza in cui è successo praticamente di tutto. La spunta il Grifone, in qualche modo, visto che dopo il vantaggio di Sanabria, Mancosu sbaglia clamorosamente il rigore, salvo poi segnare il pareggio nella ripresa. Un risultato che avrebbe tenuto in piedi ogni chance dei salentini, ma a pochi minuti dal termine l’incredibile e sfortunato autogol del portiere Gabriel dopo il palo rischia di condannare i ... Leggi su sportface

Lega_B : ?? Ecco la classifica dopo questa strepitosa 35^ giornata della #SerieBKT. Salto in avanti per il @PisaSC, avanzano… - sportface2016 : #Genoa e #Lecce, calendario a confronto: la lotta salvezza non è ancora decisa - tomaso_palli : #GenoaLecce • Il #Genoa scava un solco importante nella lotta salvezza ma occhio al calendario: il #Lecce potrebbe… - gino06963584 : Va beh vediamo il bicchiere mezzo pieno?? la vittoria di culo del Genoa sancisce la nostra salvezza matematica con 4… - ClaudioMasini7 : E' finita anche questa sofferenza, ora con la matematica: i valori della #Fiorentina di questa stagione, ma anche q… -