Incendio nella cattedrale Nantes, fermato un uomo: è un volontario di 39 anni (Di domenica 19 luglio 2020) Poche ore dopo l’Incendio che ha devastato la cattedrale gotica di Nantes, in Francia, è stato fermato un uomo di 39 anni. Secondo il canale di notizie francese Bfm, che per primo ha dato la notizia, si tratta di un volontario che il giorno prima del rogo era stato incaricato di chiudere a chiave la chiesa. Sono in corso verifiche degli inquirenti sulla sua posizione. La polizia scientifica continuerà oggi a fare rilievi. “Ogni conclusione, in questa fase, è prematura” sottolinea il procuratore Pierre Sennès, responsabile dell’inchiesta per Incendio doloso. Il rogo è divampato sabato mattina e gli inquirenti hanno aperto un’indagine per Incendio doloso dopo che sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di #Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Sul posto ci sono… - HuffPostItalia : Incendio nella cattedrale gotica di Nantes, 'non è sotto controllo' - Agenzia_Ansa : #Francia, rogo nella cattedrale di #Nantes. 'L'incendio è doloso' #ANSA - LaStampa : Un uomo è stato fermato ieri a Nantes in relazione all'incendio che ieri ha colpito la cattedrale. - clikservernet : Incendio nella cattedrale Nantes, fermato un uomo: è un volontario di 39 anni -