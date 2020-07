Buon compleanno Federico Moccia, Sebastiano Rossi… (Di lunedì 20 luglio 2020) Buon compleanno Federico Moccia, Sebastiano Rossi… …Stefano Bartezzaghi, Jacques Delors, Sergio Siorpaes, Amedeo Bianco, Corrado Tedeschi, Fabio Riva, Maria Teresa Armosino, Antonio Miglietta, Riccardo Venchiarutti, Giovanna Amati, Giuseppe Mussari, Jonny Crosio, Silvio Lai, Lorenza Bonaccorsi, Mauro del Barba, Giacomo Mancini, Massimo de Rosa, Gonzalo Bergessio, Thomas Oldrati, Cristian Pasquato, Manuel Fischnaller… Oggi 20 luglio compiono gli anni: Jacques Delors, politico; Nicola Rotolo, politico; Giovanni Jona Lasinio, fisico; Emilio Podestà, politico; Sergio Siorpaes, bobbista; Mario Arpino, generale; Francesco Cesarini, banchiere, economista, saggista; Carlo Ausino, regista, direttore fotografia; Claudio Maria Celli, arcivescovo; Alfiero Toppetti, attore; ... Leggi su romadailynews

