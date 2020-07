Belen Rodriguez, Nina Moric l’ha incontrata dice che è distrutta e ammette un’altra verità (Di domenica 19 luglio 2020) Belen Rodriguez sta soffrendo tantissimo e, nonostante le foto che circolano sui giornali la riprendano al fianco del suo nuovo fidanzato, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la Rodriguez sta ancora metabolizzando la fine della sua storia d’amore, la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, in cui lei, per la seconda volta aveva creduto profondamente. Belen Rodriguez è una persona molto lontana da ciò che appare in tv o di come la si vuole dipingere perché, nonostante la sua bellezza e la sua capacità di stare in pubblico così naturale e spontanea, è una persona estremamente vera che crede profondamente nei valori della famiglia. Riprova ne è quanto sia legata alla sua famiglia di origine e tutto il tempo che passa con ... Leggi su baritalianews

blogtivvu : Gossip estate 2020: triangolo Belen-Stefano-Marcuzzi e Meghan Markle - zazoomblog : Belen Rodriguez al centro del triangolo Parlano la madre e gli amici di Antinolfi - #Belen #Rodriguez #centro… - hashtag24news1 : Il presunto triangolo che vede coinvolti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi impazza sui mezzi d… - Manuel_Real_Off : E se si innamorasse del piloto? A no.. ???? - zazoomblog : Belen Gianmaria e Dayane Mello piccantissimo triangolo a Capri. Lui era preso poi è arrivata la Rodriguez e... Goss… -