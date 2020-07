Al vertice Ue si mette male, Merkel pessimista: «Possibile che non si trovi un accordo» (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio)Le premesse non sono delle migliori per il terzo giorno di trattative al Consiglio europei sugli aiuti europei dell’emergenza Coronavirus. A poche ore dall’inizio del vertice, previsto per le 12, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rilanciato la possibilità che alla fine della giornata possa non esserci «nessun accordo». La distanza tra le posizioni dei 27 Paesi membri sembrano ancora troppo distanti, dopo una seconda giornata inconcludente e una notte che non sembra aver portato a più miti consigli tanto per i quattro Paesi frugali, quanto per gli altri fronti: «C’è molta buona volontà – ha aggiunto Merkel – ma anche molte posizioni diverse. Farò ogni sforzo ma è ancora ... Leggi su open.online

