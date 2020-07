Zenga: “L’espulsione ci ha permesso di avere una reazione” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine di Cagliari- Sassuolo: “Abbiamo giocato contro una grande squadra che ultimamente aveva fatto gol a tutti, con noi non sono riusciti a creare nessuna occasione, hanno fatto gol su un calcio d’angolo dove eravamo un po’ disattenti. Nel secondo tempo l’espulsione ci ha permesso di avere una reazione”. Zenga non ha notato un passo indietro dei suoi ragazzi: “C’è da guardare un altro aspetto, riconoscere che una squadra che sta meglio di te è un atto di umiltà, si gioca ogni tre giorni e noi siamo contati, abbiamo sempre gli stessi uomini in campo e dobbiamo gestire le nostre forze. I ragazzi hanno fatto una prestazione di intensità, umiltà ed attenzione. Con un ... Leggi su alfredopedulla

Luca57012755 : @CagliariCalcio Ma Zenga li conosce i ruoli dei suoi giocatori? Sa quando un giocatore a rischio di espulsione, va… - OregonAntonio : #CagliariSassuolo: secondo tempo in 10, per l'espulsione dell' ingenuo Carboni, ma i Rossoblù pareggiano meritatam… -

