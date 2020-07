Xbox Series X e PS5 fino agli 8K? L'opinione di uno sviluppatore di The Initiative (Di sabato 18 luglio 2020) Sia Microsoft che Sony, durante la presentazione delle rispettive console next-gen, hanno dichiarato di avere un hardware in grado di supportare la risoluzione 8K.Tuttavia, questo dettaglio è stato assimilato con parecchio scetticismo da parte della community: possibile che PlayStation 5 e Xbox Series X siano talmente potenti da poter garantire una risoluzione doppia rispetto al 4K che, tutt'ora, non è diventato uno standard dell'industria?Molti temono che i due grandi publisher stiano "calcando" troppo la mano, come già avvenuto in passato: la stessa PS4, infatti, quando venne annunciata, sosteneva di poter raggiungere la risoluzione 4K ma, come abbiamo appurato di persona, solo la versione più potente, PS4 Pro, è in grado di raggiungerla e, in molti casi, solo tramite upscaling e non in versione ... Leggi su eurogamer

