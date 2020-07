Vertice Merkel, Macron, Conte, Sanchez e Rutte. La proposta: “Meno sussidi e più prestiti. Fondi disponibili dal 2021 ma utilizzabili subito” (Di sabato 18 luglio 2020) Continua la trattativa sul Recovery fund. Un singolo Stato potrà bloccare i Fondi verso un Paese se ci saranno dubbi sull'effettiva attuazione delle riforme Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : Si cerca un'intesa al #Consiglioeuropeo. #Rutte: 'Oltre all'unanimità ci sono altri modi'. Dura la #Polonia: 'I… - Agenzia_Ansa : Al via vertice ristretto a 7 prima del Consiglio #Ue. Con il premier Giuseppe Conte #Merkel, #Macron, #Sanchez,… - MariaLuisaBor16 : Cosa ce ne facciamo di questa Europa? - Yi_Benevolence : RT @LucianoBarraCar: Rutte ci sta facendo un piacere (a sua insaputa); la Merkel si starà divertendo da matti (a modo suo). Bisogna vedere… - carseri : RT @Agenzia_Ansa: Si cerca un'intesa al #Consiglioeuropeo. #Rutte: 'Oltre all'unanimità ci sono altri modi'. Dura la #Polonia: 'I #frugali?… -

“La leadership della Merkel ha avuto un grande ruolo per orientare questa soluzione”, ha insistito il premier. Le posizioni in campo Il vertice tra i capi di Stato e di governo dell’Unione europea ...Vertice Ue, la delusione di Conte. Conte ha così commentato, come riporta l’Ansa: “Abbiamo ancora da lavorare perché le divergenze ancora ci sono”. Vertice Ue su Recovery Fund… Leggi ...